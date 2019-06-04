الصراف: اللبنانيين كافة يقفون يدا واحدة وقلبا واحدا مع الجيش اللبناني والقوى الامنية

دان وزير الدفاع السابق ​يعقوب الصراف​ الاعتداءات التي تعرض لها ​الجيش اللبناني​ وقوى الامن وقال في بيان له، "مرة اخرى، تمتد يد ​الارهاب​ في مدينتنا العزيزة ​طرابلس​ ، مختارة عشية هذا العيد المبارك، لتحاول تعكير حالة الامان والاستقرار الذي نعيش فيه"، مشددا على "ان اللبنانيين كافة يقفون يدا واحدة وقلبا واحدا مع الجيش اللبناني والقوى الامنية ".

وأضاف "لن نسمح للارهاب ان يزعزع آمالنا ووحدتنا ونعرف ان الجيش اللبناني والقوى الامنية سيضربان بيد من حديد كلّ مخلّ ومعتدي من أجل الحفاظ على الاستقرار"، لافتا الى ان "الارهاب اختار طرابلس وهذا التوقيت بالذات ليضربَ فرحنا في العيد ويزرع القلق بين اهلنا"، مؤكدا ان "الارهاب هو نفسه في كلّ مكان، لا لون له ولا دين ولن ينجح في كسر ارادتنا ببناء وطن قوي من اجل اولادنا".

اضاف ان "كل نقطة دم نزفت من اجل الوطن هي مقدسة، ولن ننسى ايّ شهيد بذل نفسه من أجل ان ننعم بالسلام والطمأنينة وندعو لنفوسهم الرحمة وللجرحى الشفاء العاجل".