اشار رئيس ​الحزب التقدمي الاشتراكي​ النائب السابق ​وليد جنبلاط​ في تصريح له على وسائل التواصل الاجتماعي، الى انه "في ظل غياب اي رؤية اصلاحية في مشروع ​الموازنة​ وفي ظل الجدل حول التدبير رقم 3 فان افضل طريقة للوصول الى نتيجة هو في الحوار المباشر مع قائد الجيش ​جوزيف عون​ الذي هو احرص على المؤسسة وعلى امن الوطن والكفيل برأي في اعطاء الاجوبة والحلول المطلوبة لخفض نفقات الجيش دون المس بفاعليته ومعنوياته".

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كانت هذه تفاصيل خبر جنبلاط: افضل طريقة للوصول لنتيجة بالتدبير رقم 3 هو الحوار المباشر مع قائد الجيش لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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