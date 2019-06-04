بو صعب: هجوم طرابلس الارهابي نفذه شخص واحد فجر نفسه على سطح احد المباني

أكّد وزير الدفاع الوطني الياس بوصعب ان المعلومات المتوافرة لدي تشير الى ان هجوم طرابلس الارهابي نفذه شخص واحد، فجر نفسه على سطح احد المباني بعد تضييق الخناق عليه، مشيرا الى ان ما حصل يزيدنا تمسكا بالجيش والقوى الامنية، فعن اي تدبير سنتكلم وخطر الارهابيين والخلايا النائمة لا يزال قائما ؟
وشدّد بو صعب في حديث اذاعي على ان انطلاقا مما جرى يجب ان نتعلم ان التعامل مع العفو العام لا يجب ان يتم تحت ضغط الشارع، ورأى ان موقف قائد الجيش الاعتراضي في محله، والجيش سيبقى يقوم بواجبه، ومؤسف ان نسمع من كبار السياسيين كلاما له علاقة بحقوقه.
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