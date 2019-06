تغريدة وصفت "بمعاداة السامية" تتسبب في إلغاء برنامج إذاعي للنائب السابق جورج غالاوي

أقالت محطة إذاعية النائب السابق، جورج غالاوي، بسبب تغريدة نشرها على موقع التواصل الاجتماعي تويتر قيل إنها "معادية للسامية".

ونشر غالاوي التغريدة في أعقاب مباراة نهائي دوري أبطال أوروبا بين ليفربول وتوتنهام مساء السبت.

وامتدح في تلك التغريدة فوز ليفربول، قبل أن يضيف: "#لا أعلام إسرائيلية في الكأس!" فيما نُظر إليه على أنه إشارة إلى روابط توتنهام القوية مع المجتمع اليهودي.

Congratulations to the great people of #Liverpool to the memory of the socialist miner #BillShankley to the fallen #96 to those who fought for justice for them and to the Liverpool dockers. No #Israël flags on the Cup!