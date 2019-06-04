تغريدة وصفت "بمعاداة السامية" تتسبب في إلغاء برنامج إذاعي للنائب السابق جورج غالاوي

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PA بدأ غالاوي بتقديم برنامجه الإذاعي عبر أثر "توك راديو" منذ عام 2016

أقالت محطة إذاعية النائب السابق، جورج غالاوي، بسبب تغريدة نشرها على موقع التواصل الاجتماعي تويتر قيل إنها "معادية للسامية".

ونشر غالاوي التغريدة في أعقاب مباراة نهائي دوري أبطال أوروبا بين ليفربول وتوتنهام مساء السبت.

وامتدح في تلك التغريدة فوز ليفربول، قبل أن يضيف: "#لا أعلام إسرائيلية في الكأس!" فيما نُظر إليه على أنه إشارة إلى روابط توتنهام القوية مع المجتمع اليهودي.

Congratulations to the great people of #Liverpool to the memory of the socialist miner #BillShankley to the fallen #96 to those who fought for justice for them and to the Liverpool dockers. No #Israël flags on the Cup! — George Galloway (@georgegalloway) June 1, 2019

وقالت محطة "توك راديو" يوم الاثنين، إنها ألغت البرنامج الأسبوعي الذي كان يقدمه غالاوي عبر أثيرها.

ورد غالاوي على أرباب عمله السابق، قائلا: "أراكم في المحكمة".

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وقد أثارت تغريدة غالاوي، مساء السبت، ردود فعل عنيفة على تويتر.

لكنه دافع عن تغريدته، قائلا إن عددا من مشجعي فريق توتنهام كانوا يرفعون علم إسرائيل بين الحشود، ما يظهر الانتماء إلى "دولة عنصرية".

لكنه قوبل بتوجيه اتهام له بالعنصرية من قبل العديدين بمن في ذلك نادي توتنهام لكرة القدم نفسه، الذي قال لقناة سكاي نيوز التلفزيونية إن التغريدة كانت "معادية للسامية بشكل صارخ".

وقالت محطة "توك راديو" إنها ألغت البرنامج الذي كان يقدمه غالاوي، مضيفة: "كمنبر لتقديم الأخبار بشكل متوازن وحيادي ومنصف لكافة الأطراف، لا يتسامح توك راديو مطلقا مع الآراء المعادية للسامية".

talkRADIO has terminated George Galloway's weekly show with immediate effect.



As a fair and balanced news provider, talkRADIO does not tolerate anti-semitic views. pic.twitter.com/upDUaNPoi0 — talkRADIO (@talkRADIO) June 3, 2019

وغرد غالاوي بعد ذلك مجددا قائلا إنه حصل على "بطاقة حمراء" من قبل المحطة بسبب "الاحتفال المفرط" بفوز ليفربول.

وبدأ غالاوي بتقدم برنامج "ذا موذر أوف أول توك شوز" منذ عام 2016، وقد انتهك خلالها قواعد الهيئة المنظمة للبث الإذاعي والتلفزيوني في بريطانيا (أوفكوم) مرتين، إحداها حين ناقش في حلقة الاتهامات بمعاداة السامية في صفوف حزب العمال، والأخرى حين تحدث عن محاولة تسميم الجاسوس الروسي السابق سيرغي سكريبال وابنته يوليا في مدينة سالزبري.