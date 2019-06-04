بالأدوية والمستلزمات الطبية.. "صحة كفرالشيخ" تستعد لعيد الفطر

محمد اسماعيل - القاهرة - كفرالشيخ - إسلام عمار:

قال الدكتور فيصل جودة، وكيل وزارة الصحة في كفرالشيخ، اليوم الثلاثاء، إنه جرى رفع درجة الاستعداد في جميع المستشفيات العامة والمركزية والتنسيق مع هيئة الإسعاف بالمحافظة، تزامنًا مع إجازة عيد الفطر المبارك.

وأضاف وكيل وزارة الصحة في كفرالشيخ، في تصريحات صحفية، أنه جرى التنسيق مع كافة إدارات الشئون الصحية على مستوى المحافظة، لرفع درجة استعداد فريق الانتشار السريع لدعم أي من مستشفيات المحافظة، وتوفير كافة الأدوية والمستلزمات والتجهيزات الطبية بجميع المستشفيات.

وأوضح جودة أنه جرى التنبيه على جميع المستشفيات بمراجعة التجهيزات الطبية والأدوية الإضافية والمستلزمات الطبية واستكمال الناقص منها، مع وضع كمية احتياطية من الأدوية والمستلزمات الطبية في المخازن، للرعاية الحرجة والعاجلة لسهولة الوصول إليها عند الحاجة.

ولفت إلى أنه جرى تأمين توافر أكياس الدم ومشتقاته من الفصائل المختلفة، والاستعداد بتوفير سيارات التبرع بالدم مع الأطقم العاملة عليها بالاستعانة بها عند الحاجة.