3 متنزهات بكفرالشيخ مفتوحة أمام زوار في عيد الفطر.. تعرف عليها

محمد اسماعيل - القاهرة - كفرالشيخ - إسلام عمار:

3 متنزهات هامة في محافظة كفرالشيخ، تعرف بأنها قبلة المواطنين للاحتفال بعيد الفطر المبارك، وفي أغلب المناسبات والأعياد، وهم "مصيف بلطيم، وحديقتي صنعاء بمدينة كفرالشيخ، والأسرة والطفولة بمدينة دسوق.

يقول محمود الخطيب، مدير العلاقات العامة والإعلام بإدارة مصيف بلطيم لـ"الخليج 365"، إنه مع بداية يوم الوقفة، يبدأ التوافد على مصيف بلطيم من جانب المواطنين من أبناء المحافظة، والمحافظات المجاورة، لقضاء عطلة عيد الفطر.

ولفت إلى أنه ترتفع نسبة الإشغالات في مدينة المصيف إلى ثاني أيام العيد، بجانب هناك تنسيق مع العديد من الجهات المعنية استعدادًا لعيد الفطر المبارك.

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وأكد أنه جرى الدفع بـ 120 منقذًا و4 مشرفين للانتشار على الشواطئ الستة بالمصيف وهم "الفنار، والنرجس، والزهراء، والسلام، والأمل، والفيروز، لمتابعة الزائرين، خلال استحمامهم في مياه البحر المتوسط.

وأعلنت إدارة حديقة صنعاء بمدينة كفرالشيخ، رفع حالة الطوارئ، ومنع الإجازات للعاملين بالحديقة، استعدادًا لعيد الفطر المبارك، كما شملت خطة استعدادات إدارة الحديقة التنسيق مع مديرية أمن كفرالشيخ، لانتشار عناصر أمنية طوال فترة الاحتفالات بالعيد للتصدي لأي أعمال مخالفة تعكر صفو المحتفلين ومنع حالات التحرش، والمشاجرات التي تنتج عن الزحام.

أما حديقة الأسرة والطفولة في دسوق التي تطل على نهر النيل فرع رشيد، فأكد مديرها المحاسب محمد شعبان، لـ"الخليج 365"، أن استعدادات إدارة الحديقة لعيد الفطر، فجرى مخاطبة قسم شرطة دسوق، بغرض تأمين المواطنين خلال احتفالاتهم بعيد الفطر المبارك.