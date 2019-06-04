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محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):
أعلنت الصفحة الرسمية لدار الإفتاء الليبية، تراجعها عن اعتبار اليوم الثلاثاء، هو المكمل لشهر رمضان، وأعلنته أول أيام عيد الفطر المبارك، رغم انتهاء المصلين من صلاة الفجر.
ونشرت الصفحة الرسمية لدار الإفتاء الليبية تعديلًا كان نصه: "بناء على اتصال رئيس المحكمة العليا بالمجلس الأعلى للقضاء في الساعات الأخيرة من الليل مع فضيلة المفتي وإخباره إياه بأنه ثبتت لديهم شهادة برؤية الهلال وصلتهم من بعض المحاكم التابعة لهم عند منتصف الليل، فإن دار الإفتاء تعلن أن يوم الثلاثاء هو أول أيام عيد الفطر".
كانت هذه تفاصيل خبر دار الإفتاء الليبية تتراجع عقب صلاة الفجر: الثلاثاء أول أيام عيد الفطر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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