العثور على جثة مجهولة في بني سويف

محمد اسماعيل - القاهرة - بني سويف- حمدي سليمان:

عثر أهالي قرية الشيخ علي التابعة لمركز بني سويف، اليوم الثلاثاء، على جثة مجهولة الهوية لسيدة في العقد الخامس من العمر، ولاتحمل أوراق او إثبات شخصية.

وتلقت مديرية أمن بني سويف إخطارًا من شرطة النجدة بعثور الأهالي على جثة مجهولة الهوية.

وانتقل ضباط المباحث إلى موقع الحادث، ونقلت الجثة إلى مستشفى بني سويف العام، وتحرر محضر بالواقعة.