الملك سلمان يهنئ الأمة الإسلامية بمناسبة عيد الفطر.. من جوار المسجد الحرام بمكة

نشرت وزارة الداخلية السعودية عبر موقعها تويتر تهنئة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز أل سعود من جوار بيت الله بمناسبة عيد الفطر المبارك .

كما رفع الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الأستاذ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس باسمه وباسم أئمة وخطباء وعلماء الحرمين الشريفين ومنسوبي الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشكر والثناء والتهنئة والتبريكات إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وولي عهده الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود - بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك.

كما رفع التهنئة وزير الداخلية الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف بن عبد العزيز و مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل وأمير منطقة المدينة المنورة الأمير فيصل بن سلمان بن عبد العزيز، و نائب أمير منطقة مكة المكرمة الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز، ونائب أمير منطقة المدينة المنورة الأمير سعود بن خالد الفيصل

وأشاد السديس بالنجاح الكبير الذي تحقق منذ بداية الموسم بتكاتف جميع الأجهزة الحكومية والأهلية المشاركة، وما بذلته من جهود عظيمة

خلال موسم رمضان المبارك.وأكد أن ما تحقق من جهود متميزة وإنجازات عظمى خدمة لقاصدي الحرمين الشريفين خلال هذا الموسم الفضيل ليس بالأمر الغريب على حكام هذه البلاد الطاهرة، فمنذ تأسيسها على يد المؤسس الملك عبدالعزيز حتى هذا العهد الزاهر عهد الملك سلمان بن عبد العزيز ال سعود وهي لا تألو جهداً في سبيل تطوير منظومة الخدمات المتكاملة خدمةً للحرمين وقاصديهما.واختتم الرئيس العام تهنئته داعياً المولى القدير أن يجعل هذا البلد شامخاً منعماً بالأمن والأمان وأن يوفق قيادتنا لما فيه الخير والصلاح لبلادنا وبلاد المسلمين وأن يحفظ هذه البلاد ويديم عليها نعمة خدمة الحرمين الشريفين وقاصديهما من الحجاج والعمار والزوار وأن يعيد رمضان المبارك علينا وعلى الأمة الإسلامية أعواما عديدة وأزمنة مديدة.