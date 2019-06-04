بث مباشر.. صلاة العيد فى المملكة العربية السعودية

تحتفل المملكة العربية السعودية اليوم الثلاثاء، بأول أيام عيد الفطر المبارك بعدما ثبت لديها شرعًا رؤية هلال شهر شوال لعام 1440 هجرية. وتقام الآن صلاة العيد بالسعودية ونقدم لكم بثا مباشرا لصلاة عيد الفطر المبارك من المسجد النبوى بالمدينة المنورة، حيث يؤدى المسلمون صلاة العيد فى ونقدم لكم بثا مباشرا لصلاة عيد الفطر المبارك من المسجد النبوى بالمدينة المنورة، حيث يؤدى المسلمون صلاة العيد فىساحة مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وتحتفل مصر غدًا الأربعاء، بأول أيام العيد بعدما تعذر شرعًا رؤية هلال شهر شوال حسبما أعلن الدكتور شوقى علام مفتى الديار المصرية، فى بيان له بعد مغرب الثلاثاء.

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