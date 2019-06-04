القبض على انتحاري فشل في تفجير حزامه الناسف بإندونيسيا

ألقيت الشرطة الإندونيسية القبض على انتحاري بعد أن فشل في تفجير حزامه الناسف الذي كان يحمله عند مدخل مركز للشرطة في مقاطعة جاوا الوسطى.

وقال المتحدث باسم الشرطة الوطنية ديدي برازيتو، اليوم الثلاثاء، إن الرجل أصيب بجروح خطيرة.

وأضاف المتحدث أن سبعة من عناصر الشرطة كانوا في الموقع وقت وقوع الانفجار بمنطقة سوكوهارجو ولم يصب أي منهم بأذى.

وأضاف برازيتو "يخضع الانتحاري حاليا للعلاج في مستشفى الشرطة"، مضيفاً أن الشرطة تعتقد أن العبوة كانت منخفضة الشدة.

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وأظهرت صور، تم تداولها في وسائل التواصل الاجتماعي، رجلاً ملقياً على جانب الطريق وغارقاً في الدماء قبل أن يتم نقله إلى مستشفى في سيارة للشرطة.

يأتي الانفجار قبيل الاحتفال بعيد الفطر.

ونشرت السلطات أكثر من 160 ألف فرد أمن خلال موسم العطلات. وذكرت الشرطة، الأسبوع الماضي، أنها في حالة تأهب بسبب هجمات إرهابية محتملة.

وتعرضت إندونيسيا، وهي أكبر بلد مسلم من حيث عدد السكان، لسلسلة من التفجيرات الإرهابية المميتة في السنوات الأخيرة.