“يوميات روسيا 2018”.. سحر الميترو -الحلقة20

في هذه اليوميات، التي كتبت مباشرة عقب العودة من روسيا، حيث نظم مونديال 2018 لكرة القدم، سيجد القارئ رحلة صحافية مثيرة؛ فيها الكثير من المعاناة، ولكن فيها أيضا الكثير من الكشف عن مناحي الحياة الإنسانية. بين السطور تمتزج رحلة صحافية يبحث من خلالها صاحب اليوميات عن الخبر، والجديد، ليكتب كل يوم لجريدته، وهوامش مهمة للغاية، تنقل للناس صورة روسيا اليوم، أو انطباعات شخصية عن روسيا اليوم، وهي الأصح.

سمعت كلاما كثيرا، من زملائي الذين استعملوا القطار في رحلتهم من وإلى سان بيترسبورغ، أو فقط ذهابا إليها، أو فقط عودة منها. قالوا فيه شعرا. مدحوه مثلما لم يمدحوا شيئا آخر غيره، حتى إنني اقترحت على بعضهم أن نركبه لكي لا تفوتني فرصة معاينته. غير أنه لم يتسن لي ذلك. فلم يكن من المعقول أن نضيع رحلة العودة بالطائرة، وقد أدينا لذلك ثمنا معتبرا.

وللحق، فوسائل النقل في روسيا جيدة بمقياس أجنبي مثلي، على الأقل. فمثلا، في موسكو، التي تتوفر على واحدة من أكبر وأهم شبكات الميترو في العالم، بشهادة الغربيين، وليس بشهادتي، توجد وسائل نقل أخرى مكملة، ضمنها الباص والميكروباص والترامواي.

النزول إلى أنفاق الميترو متعة في حد ذاتها. لم أذكر، في مرة، أننا كنا ننزل إلى النفق ونحن ممتعضون من رحلتنا عبره. فقد كنا نبدأ رحلتنا من محطة خوفرينو، الجديدة، والأقل جمالا، إلى محطات أخرى تستحق الزيارة لنفسها. وإنها أكثر من أن تعد.

كانت الأبواب مبهرة، ودليلا ماديا ملموسا على أن ما سيأتي أكثر إبهارا. فما إن ننطلق إلى الداخل، حتى نكتشف طرقا متعددة نحو الأسفل، بجدران سميكة وقوية. ثم إلى الأدراج التي تنبئ عن مهندسين مثاليين، خططوا، بعقلية المحاربين، لمرحلة بعيدة عن زمنهم بكثير.

وتقودك الأدراج، القوية أيضا، والمهيأة بمصابيح كبيرة وبإضاءات جيدة جدا، إلى محطات داخلية عبارة عن متاحف في الغالب. الأسقف المقوسة تغدق علينا بنقوش باذخة، ولوحات مبهرة، وثريات رائعة. أما الأعمدة في اليمين واليسار، وهي مجللة بالرخام الأبيض أو الأخضر أو البني، فتجعلك تشعر بالطمأنينة، بفعل ذلك الثبات الذي تتمتع به.

ومن البهو الكبير إلى أحد البهوين في الجانبين الأيمن والأيسر، تجدك مجددا في متحف آخر، بنفق عميق وقوي، وجدران إما تضم لوحات أو نقوشا أو تماثيل، أو كراسيَّ رخامية، أو شيء ما له صلة بالفنون، بما يجعلك في خدر ممتع، لا يخرجك منه إلا القطار وهو يأتي مسرعا مثل حيوان خرافي، سرعان ما يصعد إليه الناس، فيحشر نفسه في الظلام، كما لو أنه يهرب من شيء ما.

وبين محطة وأخرى، يمكنك أن تكون أمام مفاجآت جميلة دائما. ولأن المفاجآت الجميلة تستدعي التوقف بعض الوقت، فقد كنا، باستمرار، نسترخي ونحن نصل إلى محطة مثيرة بما تقدمه لنا من عناصر فنية فتانة. ولعل أبرزها محطة الكريملين، التي تضم تماثيل نحاسية لجنود قدامى مسلحين وبملابس قطنية غليظة. فقد كان جميلا أن تُؤرخ بطولاتهم بتلك الطريقة. بل إن من نحت التماثيل لم ينس الكلاب أيضا. وتثيرك بعض الوجوه، أو بعض الأطراف من أجسام الكلاب، وهي صفراء، لكثرة ما يتلمسها المارون المعجبون، خاصة «كلب» أقعى إلى جانب جندي شاب، في أول المسار، وقيل إنه يعد الأشهر في موسكو، ويلمسه المارة كلما أمكنهم ذلك، جلبا للحظ.

في مرة جربت، مع بعض الزملاء، رحلة لا اتجاه واضح لها، حتى نتعرف أكثر على شبكة المواصلات في موسكو. فقررنا من البداية أن نمضي في الاتجاه المعاكس لرحلاتنا الاعتيادية من خوفرينو. وإذا بنا في محطة غريبة عنا، قادتنا إلى قطار يستعمل خطا دائريا (يدور حول المدينة من منطقة بعيدة بشعاع لا يتغير). كان قطارا متسعا من الداخل، بكراسيّ حديدية، ومقطورات طويلة نسبيا، تضم عددا هائلا من المسافرين.

وفي المحطة التالية، وقد ارتأينا المغادرة إلى الخارج، إذا بنا نجد محطة للباصات والميكروباصات. وهذه تقودك إلى مسافات قصيرة أو أقصر نسبيا، حسب الحاجات. ثم هناك ترامواي أو حافلات بأسلاك كهربائية، وهي أقل استعمالا، بالنظر إلى حاجة الناس إلى السرعة.

وفي كل تلك المحطات التي تنقلنا عبرها نظام واحد للعبور. يبدأ الراكب باقتناء تذكرته، أو يستعمل بطاقته في كل وسيلة نقل يركبها (شاهدنا بعضهم يستعمل البطاقة البنكية). وتتكفل الشاشات بالتتبع. وتوجد شرطة في بعض المحطات بعينها، وذلك لغرض التثبت من الأمن. ولعل ذلك كان مرتبطا بتنظيم روسيا المونديال، بفعل توافد الجماهير. وربما يكون أخف في بقية أيام السنة.

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هل قلت إنني سمعت كلاما كثيرا عن القطار؟

نعم. وحده الزميل عبد اللطيف المتوكل، وكان جارا لي في إقامتنا بموسكو، قال لي عدة مرات إنه عاش لحظات لا تنسى وهو يعود من مدينة سان بيترسبورغ عبر القطار. أكد لي أن الأمر لا يتعلق بقطار بالمعنى الذي نتعارف عليه، بل بفندق ممتاز، يضم كل وسائل الراحة. وزاد موضحا أنه لم يشعر بأي محنة في رحلته تلك، مع أن المسافة كانت طويلة جدا.

الكلام نفسه تقريبا قاله الزميل يوسف بصور، الذي كان معه في الرحلة نفسها. وأكد أنه لو أتيحت له الفرصة سيعيد الكرة. فسفر من هذا القبيل يبقى ذكرى جميلة، مع أن الأمر يتعلق بالعمل. وزاد هو الآخر أن شيئا مثل هذا يتعين أن يُعاش، ومن لم يفعل، فقد الكثير مما يمكنه أن يغني ثقافته ومعرفته ببلد كروسيا.

كان من يحكون عن القطار يتحدثون بنوع من النشوة. تراهم يصفون الرحلة بالتفاصيل. يبدؤون من الغرفة التي تتضمن أربعة أسرّة، اثنان منها على اليمين والأخرى على اليسار، بعضها فوق بعض. ويحكون عن الفراش النظيف الوثير. وينتقلون بك إلى المراحيض النظيفة بمائها الساخن. ثم يبدؤون في الحديث عن الأكلات المقدمة، بعضها بالمجان. وينهون بالقول: «وكأننا لم نتحرك من مكاننا الأول. لم نسمع صوتا ولا همسا. بدأت الرحلة ثم انتهت بهدوء. وكأننا كنا في حلم، ليس إلا». يا سلام!

من يقفون وراء تلك الوسائل المتقنة، وبعضها قديم في إنشائه؛ مثل ميترو موسكو الذي انتهى إعداده سنة 1935، هم التحفة الأكثر جمالا في واقع الأمر. فحينما تبحث عن تذكرة تجدك إزاء من يدلونك. وحين تسأل من يبيعون التذاكر، تلقاك سيداتها بالابتسام. وحينما تتجه نحو المعابر، تجد من يبين لك الطريق الأسلم، ويبتسم. وحين تنتهي الرحلة في حافلة، وحدث معنا هذا، تجد سائقها يفتح النافذة ليلوح لك بيده دليل ترحيب واحتفاء.

وقد استعملنا سيارات الأجرة مرات ومرات. كان الأمر بسيطا للغاية. يبدأ بمجرد ضغطة لطيفة على أحد التطبيقات الهاتفية. وبعد حين يحضر الطاكسي، وقد عرفت ثمن الرحلة، ومسافتها، وطبيعة السيارة، ورقمها، ولونها، وانتهى الأمر. لا جدال ولا هم يحزنون. بل إن بعض السائقين لم يتكلموا أبدا. كان كل شيء واضحا إلى درجة أن الكلام لم يكن سوى لغو.

ساعدتنا تلك الوسائل، ودون أن نشعر، في التنقل بكثرة، ولمسافات متباعدة جدا. كان أحدنا يقترح، دون سابق إخبار، أن نذهب إلى مكان معين، لكي نرى شيئا ما يتصل بالجماهير المغربية، أو غيرها. فلا يفكر أي منا في السؤال عن المسافة. بل يبدأ الحديث عمن سيذهب. ثم تنطلق المجموعة في رحلتها الجديدة. وهكذا باستمرار.

ولأن جميع الشباب في الرحلة إلى روسيا اعتادوا استعمال الميترو، لكثرة ما ركبوه، فقد صار الذهاب، مثلا، إلى الساحة الحمراء، خاصة بعد العودة من كالينينغراد، شيئا أقرب إلى اليومي. هناك كان أكثر من موضوع يستحق الكتابة والنقل. وهناك كانت نقطة التلاقي. وهناك كانت المطاعم التي تقدم أكلا لائقا. وهناك كان جمهور العالم يأتي ليخبر عن وجوده. وهناك كانت محطات يتصل بعضها ببعض تحت الأرض بأنفاق طويلة ومتداخلة. وهناك كانت للميترو دائما كلمة ليقولها ونحن نركبه لكي نعود.

ترى الشباب متعبين وسط مقطوراته. يريحون ظهورهم على كراسيه الحديدية العجيبة. ينقلون البصر بين الركاب حينا، ويسمرونه في السقف أحيانا أخرى استجلابا لبعض الراحة. وقد تراهم في حديث جانبي هامس مع بعضهم البعض، وقد ألفوا تلك السرعة الجنونية التي يمضي بها. ثم إذا بهم يقفزون من مواقعهم، إلى ميترو آخر، نحو المحطة الأخيرة؛ محطة خوفرينو. وربما يعود بعضهم إلى وسط المدينة، أو إلى أي نقطة أخرى، لأن وسائل النقل متوفرة، وبجودة تستحق الذكر.