مقتل رجلي أمن وجنديين بهجوم مسلح بطرابلس اللبنانية

القدس - بواسطة محمد عز العرب - قتل فجر اليوم الثلاثاء، 4 رجال من قوات الأمن اللبنانية بهجوم مسلح في مدينة طرابلس شمالي لبنان، حيث تم قتل مسلح بعد أن استهدف عناصر بالجيش والشرطة وقتل 4 منهم.
وذكرت الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان أن مسلحا هاجم دورية لقوى الأمن الداخلي في مدينة طرابلس، بساعات متأخرة من مساء الإثنين، مما أسفر عن مقتل اثنين من أفراد الأمن وجنديين.
وأبلغ مصدران أمنيان رويترز أن الشرطة والجيش يحاصران المهاجم في مبنى، بعد أن ألقى قنبلة على قوات الأمن في مبنى حكومي وأطلق النار على دورية.
وأفاد بأن رجلي أمن قتلا في حادثي إطلاق نار، الأول استهدف عربة للجيش، والثاني استهدف سيارة للشرطة.
وذكر أحد المصدرين أن المسلح فجر نفسه وأنه سبق وكان مسجونا بتهمة الانتماء لتنظيم "داعش".
وأكد الجيش اللبناني الهجوم ومقتل أحد الجنديين، وقال إن المهاجم أطلق النار أيضا على مركز للقوات الأمنية.
وأضاف الجيش أن المطلوب أطلق النار أيضا على سيارة تابعة لقوى الأمن الداخلي، مما تسبب بمقتل شرطي.
وتقول السلطات اللبنانية إنها أحبطت عددا من الهجمات في السنوات الأخيرة، بعضها مرتبط بالصراع عبر الحدود في سورية. واستهدف متشددون مناطق في لبنان بهجمات بالقنابل بين عامي 2013 و2016، لكن مسؤولين قالوا إن الوضع الأمني تحسن منذ ذلك الحين.
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