حالة الطقس: أجواء صيفية مع تواصل ارتفاع الحرارة

القدس - بواسطة محمد عز العرب - يتوقع الراصد الجوي أن يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، اليوم الثلاثاء، لتكون حول معدلاتها السنوية العامة لمثل هذا الوقت من العام ويسود جو صيفي معتدل نهارا ومنعش في ساعات الليل والفجر الباكر. الرياح تبقى غربية إلى جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

وتبقى الأجواء صيفية عادية، يوم الأربعاء، والحرارة حول معدلاتها لمثل هذا الوقت من العام، وتسود أجواء منعشة في ساعات المساء والليل خاصة في المناطق الجبلية العالية والمتوسطة. الرياح تكون غربية إلى شمالية غربية.

لن يطرأ تغير ملموس على درجات الحرارة، يوم الخميس، بحيث تبقى حول معدلاتها السنوية العامة لشهر حزيران، ويسود جو صيفي حار نسبي في ساعات النهار ومنعش ولطيف في ساعات الليل والفجر والصباح الباكر. الرياح تكون شمالية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

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يوم الجمعة، يطرأ انخفاض طفيف للغاية على درجات الحرارة ويكون الطقس صيفياً عاديا في ثالث أيام عيد الفطر السعيد. وحارا نسبيا وقت الظهيرة ومنعش ولطيف في بقية الأوقات. فقط في مناطق الأغوار يسود جو صار جدا مع قيم تصل إلى نهاية الثلاثينيات مئوية. الرياح تكون غربية إلى شمالية غربية.

يطرأ انخفاض آخر على درجات الحرارة، يوم السبت، ليسود جو صيفي شديد الاعتدال في ساعات النهار في كافة المناطق ما عدا مناطق الأغوار التي ستشهد جو حار إلى شديد الحرارة والمناطق السهلية التي ستشهد جو حار نسبي وقت الظهيرة تحديدا. ليلا يكون الجو منعش جدا ومائل للبرودة في المناطق الجبلية العالية والمتوسطة. الرياح تكون غربية إلى جنوبية غربية خفيفة السرعة.

بينما يوم الأحد يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة مع بقاء الجو شديد الاعتدال بشكل كبير ويسود جو صيفي معتدل نهارا في كافة المناطق ما عدا الأغوار. مساءا وليلا يسود جو منعش ويصل لحد أن يكون بارد نسبيا في المناطق الجبلية العالية والمتوسطة. الرياح تكون غربية إلى جنوبية غربية.