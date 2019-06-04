عاجل| بث مباشر لصلاة وخطبتي عيد الفطر المبارك في المسجد الحرام

ينشر موقع الخليج 365 ، بثًا مباشرًا لصلاة وخطبة عيد الفطر المبارك في المسجد الحرام بالمملكة العربية السعودية، وبعد بعد إعلان المملكة بأن اليوم الثلاثاء، هو أول أيام عيد الفطر.
وكانت أعلنت المملكة العربية السعودية، الإثنين، أن اليوم هو أول أيام عيد الفطر المبارك- بحسب وكالة الأنباء السعودية.
وكانت تضارب وقع في المملكة بعدما تم رؤية هلال شهر شوال في مرصد تمير الفلكي في المملكة، بينما تعذر رؤيته في مرصد سدير.
وأعلنت دار الإفتاء المصرية، أن اليوم الثلاثاء هو المتمم لشهر رمضان، وغدا الأربعاء أول أيام عيد الفطر المبارك.
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