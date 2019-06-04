رئيس المجلس العسكري السوداني يعلن وقف التفاوض والدعوة لانتخابات عامة خلال 9 شهور

حسن محرم

أعلن رئيس المجلس العسكري الانتقالي السوداني، عبد الفتاح البرهان، وقف التفاوض مع قوى الحرية والتغيير المعارضة، والدعوة لانتخابات عامة خلال 9 شهور على الأكثر.

وبين رئيس المجلس العسكري أنه سيتم تشكيل حكومة انتقالية لتنظيم الانتخابات في غضون 9 شهور، بحسب ما نقلت شبكة "سكاي نيوز" من تصريحات للبرهان.