اللقطات الأولى لسلسلة اعتداء على القوى الأمنية اللبنانية (فيديو)

محمد طاهر ابو الجود عرضت فضائية "سكاي نيوز عربية"، اللقطات الأولى لسلسلة الاعتداءات الإرهابية التي تعرضت لها القوى الأمنية اللبنانية من قبل بعض المسلحين الإرهابيين. وأكد "سكاي نيوز عربية": مقل عنصر أمني خلال اشتباكات بين قوات الأمن اللبنانية ومسلحين في طرابلس. تعليقات القراء

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