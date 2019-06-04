أعلنت قيادة الجيش- ​مديرية التوجيه​ أن "إلحاقاً لبيانها السابق، المتعلق بتعرّض مراكز عسكرية تابعة للجيش و​قوى الأمن الداخلي​ في منطقة طرابلس إلى ​إطلاق نار​، استشهد ضابط من ​الجيش اللبناني​ نتيجة ​إطلاق النار​، وقد فرضت قوى الجيش طوقاً أمنياً في محيط المنطقة،وقامت وحدة خاصة من ​مديرية المخابرات​ بدهم المبنى السكني الموجود داخله الإرهابي عبد الرحمن مبسوط قرب مبنى دار التوليد لتوقيفه، حيث اشتبكت هذه الوحدة معه، فأقدم على ​تفجير​ نفسه بواسطة حزام ناسف كان يرتديه دون وقوع أية إصابات".

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كانت هذه تفاصيل خبر الجيش: الإرهابي محمد مبسوط فجر نفسه بحزام ناسف بعد محاولة توقيفه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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