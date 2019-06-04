اعتبر وزير الاشغال والنقل يوسف فنيانوس عبر حسابه على مواقع التواصل الاجتماعي ان "مكتوب على طرابلس ألا تنعم بالعيد ، رحم الله شهداء الجيش وقوى الامن الداخلي وتغمدهم في فسيح جناته وأعاده الله على لبناننا الغالي بالأمان والطمأنينة" .
وزير الدولة لشؤون التجارة الخارجية حسن مراد، اكّد "كلّ التضامن مع الجيش اللبناني والقوى اﻻمنية ودعمهما بكل اﻻمكانيات ﻻستئصال آفة اﻻرهاب من جذوره ، وأحر التعازي بالشهداء والدعاء للجرحى بالشفاء العاجل".
الوزير السابق يوسف سعادة شدّد بدوره على حسابه على مواقع التواصل الاجتماعي على ان مؤلمة احداث طربلس فأهلها يستحقون ان يُعيّدوا بفرح وامان بعيدا عن الإرهاب والإرهابيين ، قلوبنا معهم ومع الجيش وقوى الأمن، والف تحية للشهداء".
وزير الزراعة حسن اللقيس قال من جهته على حسابه على مواقع التواصل الاجتماعي :"رحم الله شهداء الجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي، وحمى الله طرابلس وأهلها من كل شر".
وتقدم نقيب المحامين في طرابلس والشمال محمد المراد "بخالص العزاء من اللبنانيين عموماً، وذوي شهداء الجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي الذين طالتهم يد الغدر عشية عيد الفطر ، سائلين الله تعالى أن يحمي طرابلس ولبنان وقوانا العسكرية والأمنية."
كانت هذه تفاصيل خبر مواقف مستنكرة ومعزية للجيش وقوى الامن الداخلي بشهداء طرابلس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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