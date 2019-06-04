دريان يؤدي صلاة العيد في مسجد محمد الأمين ويتقبل التهاني في دار الفتوى

أدى مفتي الجمهورية ​الشيخ عبد اللطيف دريان​ صلاة ​عيد الفطر​ السعيد، في ​مسجد محمد الأمين​، في ​وسط بيروت​ ويتقبل دريان التهاني أول أيام العيد في ​دار الفتوى​، من العاشرة صباحا حتى الثانية عشرة ظهرا.

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