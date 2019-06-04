اخبار العالم

مفتي طرابلس يلغي البروتوكول المتبع عادة في صبيحة العيد تماشيا مع التدابير الأمنية المتخذة من قبل الأجهزة المعنية

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

اعلن مكتب مفتي ​طرابلس​ و​الشمال​ ​مالك الشعار​ انه "نظرا للوضع ​الأمن​ي الأليم الذي أصاب طرابلس في رجالات أمنها، فإن صاحب السماحة يعلن إلغاء البروتوكول المتبع عادة في صبيحة العيد، تماشيا مع التدابير الأمنية المتخذة من قبل الأجهزة المعنية".

اضاف في بيان قائلا "حفظ الله طرابلس، وحفظ رجال الأمن و​الجيش​، ورحم الشهداء. وعزاؤنا لأهلهم وقيادتهم".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مفتي طرابلس يلغي البروتوكول المتبع عادة في صبيحة العيد تماشيا مع التدابير الأمنية المتخذة من قبل الأجهزة المعنية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا