مفتي طرابلس يلغي البروتوكول المتبع عادة في صبيحة العيد تماشيا مع التدابير الأمنية المتخذة من قبل الأجهزة المعنية

اعلن مكتب مفتي ​طرابلس​ و​الشمال​ ​مالك الشعار​ انه "نظرا للوضع ​الأمن​ي الأليم الذي أصاب طرابلس في رجالات أمنها، فإن صاحب السماحة يعلن إلغاء البروتوكول المتبع عادة في صبيحة العيد، تماشيا مع التدابير الأمنية المتخذة من قبل الأجهزة المعنية".

اضاف في بيان قائلا "حفظ الله طرابلس، وحفظ رجال الأمن و​الجيش​، ورحم الشهداء. وعزاؤنا لأهلهم وقيادتهم".