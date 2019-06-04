ريا الحسن: ليلة العيد في طرابلس كانت موجعة ولكنها انتهت

اشار وزيرة الداخلية والبلديات ​ريا الحسن​ في تصريح لها عبر ​مواقع التواصل الإجتماعي​ إلى ان "ليلة العيد في ​طرابلس​ كانت موجعة جدا ولكنها انتهت"، مشيرة الى ان "قوى الامن و​الجيش​ دفعوا ضريبة كبيرة ليحفظوا امن هذه المدينة التي كانت تستعد للعيد"، مضيفة:"رحم الله شهدائنا وانا سأبقى خلف ​قوى الامن الداخلي​ ليستمروا بحفظ امن طرابلس والبلد ويسهروا على راحة اللبنانيين".

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