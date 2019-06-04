شاهد.. ليبيا تفاجئ شعبها بالعيد بعد صلاة الفجر

في واقعة تعد الأغرب، أعلنت دار الإفتاء الليبية فى ساعة مبكرة من صباح اليوم، الثلاثاء، عن ثبوت رؤية هلال شهر شوال، ما يعني بدء أول أيام عيد الفطر المبارك.

وقالت "الإفتاء الليبية"، عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل

الاجتماعى "فيس بوك": "بناء على اتصال رئيس المحكمة العليا بالمجلس الأعلى للقضاء في الساعات الأخيرة من الليل مع فضيلة المفتي، وإخباره إياه بأنه ثبتت لديهم شهادةبرؤية الهلال وصلتهم من بعض المحاكم التابعة لهم عند منتصف الليل، فإن دار الإفتاء تعلن أن يوم الثلاثاء هو أول أيام عيد الفطر".

جديرٌ بالذكر أن دار الإفتاء الليبية أعلنت بالأمس أن اليوم الثلاثاء هو المتمم لشهر رمضان، على أن يكون الأربعاء هو أول أيام عيد الفطر.