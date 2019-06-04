للتنديد بالعنف ضد النساء.. تظاهر الآلاف فى الأرجنتين

شارك مئات الآلاف المتظاهرين، فى مظاهرات بالأرجنتين تنديدا بالعنف ضد النساء بعد موجة من الجرائم التى هزت البلاد والدول المجاورة لها.
وتجمع المئات من الرجال والنساء والأطفال والمسنين للتنديدبأعمال العنف التى تطال النساء، فى مظاهرة حاشدة فى البلاد بعد موجة من جرائم قتل النساء هزت البلد والبلدان المجاورة له
ويذكر أن تظاهر اندلعت منذ عدت أيام شارك فيها مئات آلاف الأشخاص فى بوينوس آيرس أمام البرلمان ونظمت فعاليات أخرى فى مناطق مختلفة من البلاد، فضلا عن تشيلى وأوروجواى والمكسيك للتنديد بالعنف الجسدى ضد النساء.
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