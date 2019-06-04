كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "البرهان" يعلن إجراء انتخابات خلال 9 أشهر ووقف التفاوض مع "الحرية والتغيير" (فيديو) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد رئيس المجلس العسكري الانتقالي في السودان، الفريق أول عبدالفتاح البرهان، أنه لا يوجد أغلى من الأرواح، والطن أيضا غال والحفاظ عليه غال أيضا، ويتطلب التضحيات من الجميع.







وشدد "البرهان"، في كلمة له بثتها قناة "Extra News" الفضائية، على أن القوات المسلحة والدعم السريع والقوات النظامية مسئولة عن حماية الوطن، وما انحازت للثورة إلا لحمايتها وليس لأن تحكم، فليس من حقها، والسبيل الوحيد لحكم السودان هو صندوق الانتخابات الذي يتحكم فيه الشعب السوداني وحده.



وحمل القوى السياسية التي تحاور المجلس العسكري ذات المسئولية، ومحاولة إقصاء باقي القوى السياسية والقوى العسكرية، لفرض نظام شمولي أخر، ويضع وحدة السودان وأمنه في خطر حقيقي.

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وأعلن أن المجلس العسكري قرر إيقاف التفاوض مع قوى الحرية والتغيير، والدعوة لانتخابات عامة في فترة لا تتجاوز 9 أشهر من الآن، بتنفيذ وإشراف إقليمي ودولي، وعمل الترتيبات اللازمة لذلك.



كما أعلن عن تشكيل حكومة تسيير مهام، لفترة انتقالية، تتمثل في محاسبة كل رموز النظام السابق المتورطين في جرائم فساد أو خلافه، والتأسيس لسلام في مناطق النزاعات المختلفة، وتهيئة البيئة المحلية والدولية لإجراء الانتخابات، وتمكين حقوق الإنسان والحقوق المدنية.



وأكد أن المجلس العسكري، عهده بتسليم الحكم لمن يختاره الشعب، ووعد بالتحقيق في أحداث اليوم داعيا النيابة العامة لتولي أمر التحقيق.