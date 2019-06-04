تفاصيل إيقاف صينية متورطة في قضية اختطاف ابنها القاصر بمطار محمد الخامس

تمكنت مصالح الأمن بمطار محمد الخامس الدولي، بالدار البيضاء، يوم الاثنين، من توقيف مواطنة صينية الجنسية، تبلغ 51 من عمرها، وذلك تنفيذا لأمر الدولي بإلقاء القبض الصادر في حقها من طرف السلطات القضائية الفرنسية، من أجل قضية تتعلق بالإختطاف.
وبحسب بلاغ المديرية العامة للأمن الوطني، كانت عناصر الشرطة بمطار محمد الخامس الدولي، قد أوقفت المواطنة الصينية، أثناء قدومها على متن رحلة جوية من مدينة أبوظبي، بعد أن تبين أنها تشكل موضوع بحث على الصعيد الدولي، بموجب نشرة حمراء صادرة عن منظمة “الانتربول”، بعد إدانتها غيابيا بفرنسا في قضية إختطاف إبنها القاصر، وإخراجه من التراب الفرنسي، دون إذن طليقها.
وقد تم إيداع المواطنة الأجنبية الموقوفة تحت تدابير الحراسة النظرية، تحت إشراف النيابة العامة، في حين تم إشعار السلطات الفرنسية المختصة بواقعة إيقاف المعنية بالأمر، وذلك في إنتظار البث في مسطرة تسليمها من قبل السلطات القضائية المغربية المختصة.
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