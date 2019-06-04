رئيس المجلس العسكري: القوى السياسية تحاول الانفراد بحكم السودان

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العين الإخباريةالثلاثاء 2019/6/4 04:06 صباحا بتوقيت أبوظبي
الفريق أول عبدالفتاح البرهان
قال الفريق أول عبدالفتاح البرهان رئيس المجلس العسكري الانتقالي في السودان إن القوى السياسية التي تحاور المجلس تتحمل المسؤولية في إطالة أمد التفاوض بمحاولة إقصاء القوى السياسية والعسكرية والانفراد بحكم البلاد.
وأضاف البرهان، في بيان الثلاثاء، "نعلم أنه ليس هناك أغلى من الأرواح، ولكن الوطن أيضا غالٍ".
وطالب رئيس المجلس العسكري الانتقالي في السودان الجميع بإعلاء قيمة الوطن والتسامح وبث الطمأنة، كما وعد بالتحقيق في أحداث اليوم.
وأكد البرهان أن المجلس قرر تشكيل حكومة تسيير مهام تقوم بتنفيذ مهام الفترة الانتقالية، مضيفا أن المجلس يأسف لما صاحب عملية نظافة شارع النيل صباح الإثنين من أحداث. وشدد البرهان على أن المجلس عهده منذ البيان الأول بتسليم مقاليد حكم السودان لمن يرتضيه الشعب، وهذا ما خرج من أجله الشباب وضحى من أجله المئات.
وكان الفريق أول عبدالفتاح البرهان، رئيس المجلس العسكري الانتقالي في السودان، أكد أنه ستتم الدعوة لانتخابات عامة في فترة لا تتجاوز 9 أشهر بإشراف إقليمي ودولي، مشددا على أن السبيل الوحيد لحكم السودان هو صندوق الانتخابات.
وأضاف البرهان أن المجلس الانتقالي قرر إيقاف التفاوض مع قوى إعلان الحرية والتغيير، كما أعلن رئيس المجلس العسكري محاسبة كل رموز النظام السابق على ما اقترفوه من فساد.
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