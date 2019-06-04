الأمم المتحدة تدين العنف ضد المدنيين في السودان

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – وكالات

قال ستيفان دوجاريك المتحدث باسم الأمم المتحدة في بيان يوم الاثنين إن الأمين العام للمنظمة الدولية أنطونيو غوتيريش يندد بقوة بالعنف وبتقارير عن استخدام قوات الأمن السودانية القوة المفرطة ضد المدنيين.

وكانت لجنة أطباء السودان المركزية اكدت إن عدد الأشخاص الذين لقوا حتفهم خلال فض اعتصام في وسط العاصمة السودانية الخرطوم يوم الاثنين ارتفع إلى أكثر من 30.

وأضافت اللجنة أن من المرجح زيادة العدد في ظل عدم الانتهاء بعد من حصر العدد الفعلي للقتلى.