كتبت- ياسمين محمد:
علق وزير التربية والتعليم، على شكاوى بعض طلاب الصف الأول الثانوي، من صعوبة أسئلة الامتحانات وتأكيدهم أنها خارج المنهج: "مفيش حاجة اسمها من خارج المنهج، ممكن من خارج الكتاب وده مقصود".
جاء هذا خلال المؤتمر الصحفي، الذي عقد أمس الاثنين؛ لكشف تفاصيل امتحانات الصف الأول الثانوي ومعدلات التقدير، وموقف أعمال الامتحانات الإلكترونية والورقية واستعدادات الوزارة للتطبيق الكامل للنظام.
وأكد أنه لا يوجد ما يسمى بأسئلة تعجيزية أو من خارج المنهج: "كل الأسئلة من المنهج، ولو من خارج الكتاب المدرسي، ده إحنا قاصدينه مش...
كانت هذه تفاصيل خبر "مش غلطة".. التعليم توضح سبب الأسئلة من خارج الكتاب بامتحانات أولى ثانوي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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