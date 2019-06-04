لمستخدمي "فيس بوك".. كيفية حذف الحساب بعد الوفاة؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - عاصم الأنصاري:

يتساءل مستخدمو موقع "فيس بوك" عما سيحدث لحساباتهم بعد وفاتهم، وما إذا كان بالإمكان الوصول إليها من قبل الآخرين.

وكشف خبراء تقنيون عن العديد من الخيارات التي يمكن إعدادها، بما في ذلك تحويل ملف التعريف الخاص إلى صفحة تذكارية، أو جعل حسابك يحذف نفسه بعد وفاتك.

ووفق ما ذكرت صحيفة "ميرور" البريطانية، نعرض فيما يلي كيفية حذف حساب "فيس بوك" عند وفاتك، وكيفية تحويله إلى صفحة تذكارية:

* كيفية حذف حساب "فيسبوك" عند وفاتك:

1- افتح موقع فيسبوك واضغط فوق السهم في الزاوية العلوية اليمنى، ثم انتقل إلى الإعدادات.

2- اضغط فوق خيار "إدارة الحساب".

3- تحرك إلى الأسفل، ثم اضغط فوق خيار "طلب حذف حسابك بعد وفاتك".

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4- ستظهر رسالة: "الرجاء التأكيد على أنك تريد حذف حسابك بعد وفاتك. وعندما يعلمنا شخص ما بأنك توفيت، ستُحذف جميع المعلومات والصور والمنشورات الخاصة بك نهائيا من فيسبوك، ولن يتمكن أي شخص من رؤية ملفك الشخصي مرة أخرى".

5- إذا كنت ما تزال ترغب في المتابعة، اضغط فوق "حذف بعد الموت".

* كيفية تحويل حسابك إلى صفحة تذكارية:

للقيام بذلك، ستحتاج إلى شخص تثق به لرعاية حسابك بعد وفاتك.

1- اضغط فوق الزاوية العلوية اليمنى من موقع فيسبوك، ثم الإعدادات.

2- اضغط فوق "إدارة الحساب".

3- اكتب اسم الشخص الذي اخترته في مربع البحث: "اختر صديقًا"، وانقر فوق "إضافة".

4- ستُرسل رسالة إلى المستخدم المختار عبر البريد الإلكتروني، تشرح تفاصيل عملية تحويل الحساب إلى صفحة تذكارية.​