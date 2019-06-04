محمد اسماعيل - القاهرة - طرابلس (د ب أ)
تمكنت دورية تابعة لقطاع طرابلس بحرس السواحل الليبي (الزورق فزان) يوم الإثنين من إنقاذ 92 مهاجرا غير نظامي بينهم 11 امرأة و4 أطفال، كانوا جميعا على متن قارب مطاطي على بعد 55 ميلا شمال القره بوللي، شرقي طرابلس.
وبحسب إيجاز صحفي نشره صباح اليوم الثلاثاء مكتب الإعلام بالبحرية الليبية فإن المهاجرين من جنسيات أفريقية إلى جانب شخصين من بنجلاديش.
وأشار المكتب إلى نقل المهاجرين ليل الاثنين إلى قاعدة طرابلس البحرية وتسليمهم لجهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية بمركز إيواء تاجوراء في الضاحية الشرقية لطرابلس.
كانت هذه تفاصيل خبر إنقاذ 92 مهاجرا شرقي العاصمة الليبية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.