"المجلس العسكرى" يدعو لانتخابات جديدة بالسودان

قال رئيس المجلس العسكرى السودانى، فى بيان بثه التلفزيون اليوم الثلاثاء، إن المجلس سيلغى كل الاتفاقات السابقة مع تحالف المعارضة الرئيسى، فى أعقاب أعمال عنف فى العاصمة الخرطوم، بعدتحرك قوات الأمن لفض اعتصام خارج مقر وزارة الدفاع.
وقال الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، إن "القوى السياسية التى تحاور
وذكر أن الانتخابات ستجرى خلال 9 أشهر.
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