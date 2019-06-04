فريق “البيجيدي” يمنع سؤالا لأحد برلمانييه لوزير الداخلية بسبب حمولته العنصرية

خرف سؤال لبرلماني من حزب العدالة والتنمية موجه لوزير الداخلية ضجة كبيرة في الأوساط الحقوقية، بسبب استعماله لعبارات عنصرية تجاه المهاجرين المنحدرين من دول افريقيا جنبو الصحراء.

السؤال الذي تم تداوله على نطاق واسع على شبكات التواصل الاجتماعي، والذي يحمل تاريخ يوم الثلاثاء الماضي، كشفت مصادر برلمانية لـ”اليوم 24″ اليوم الإثنين، أن فريق حزب العدالة والتنمية لم يجزه للنائب ابراهيم بوغضن، بسبب حمولته التي لا تتماشى مع مبادئ الحزب، وبالتالي فإنه لم يتوجه إلى وزير الداخلية عبد الوافي الفتيت.

وأثار سؤال برلماني وجهه نائب عن حزب العدالة والتنمية لوزير الداخلية موجة انتقادات، لوصفه المهاجرين المنحدرين من دول افريقيا جنوب الصحراء بمهددي التماسك الاجتماعي لساكنة مدينة تيزنيت.

السؤال الذي كان يريد النائب ابراهيم بوغضن توجيهه لوزير الداخلية عبد الوافي الفتيت، قال فيه إن عمليات ترحيل المهاجرين من مدن الشمال نحو الجنوب، وخصوصا مدينة تيزنيت، ظاهرة “لها آثار سلبية جدا” على المدينة.

ويرى النائب المننتمي لحزب العدالة والتنمية أن المهاجرين يهددون النسيج الاجتماعي للمدينة، مسائلا الوزير عن التدابير التي سيتخذها لوضع حد لهذه العملية.