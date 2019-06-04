الإعلان عن انطلاق عملية الترشيح لولوج المراكز العمومية للمدارس العليا

أعلنت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، قطاع التربية الوطنية، أن عملية الترشيح لولوج المراكز العمومية للأقسام التحضيرية للمدارس العليا، انطلقت ابتداء من 27 ماي 2019، وستستمر إلى غاية 10 يونيو 2019، وذلك عبر بوابة e-CPGE، الموجودة على الموقع الالكتروني www.cpge.ac.ma، أو عبر الموقع الإلكتروني لفضاء المتمدرسhttps://massarservice.men.gov.ma/moutamadris.

وأفادت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، في بلاغ لها، أن السنة الأولى من الأقسام التحضيرية للمدارس العليا، يلجها المترشحون المتوفرون على الشروط الاتية، من بينها، أن يكون المترشحون قد تابعوا دراستهم بالسنة الثانية بكالوريا خلال السنة الدراسية 2019/2018، أو حاصلون على شهادة البكالوريا أو ما يعادلها برسم سنة 2019 ، إضافة إلى أن ألا يتجاوز سن المترشح (ة) 21 سنة بتاريخ 31 دجنبر 2019.

ويشار إلى أنه يجب على المترشحين الاحتفاظ بطلب الترشيح إلى حين الإدلاء به خلال عملية التسجيل.