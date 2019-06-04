سنتان ونصف حبسا لشقيق الناشط بنشعيب بتهم التحريض ضد الوحدة الترابية للمملكة

قضت ابتدائية الحسيمة اليوم الاثنين، بالحكم سنتين ونصف حبسا نافدا في حق الناشط حسن بنشعيب، شقيق معتقل 20 فبراير، البشير بنشعيب.
ووجهت لـبنشعيب تهم ثقيلة، تتعلق بالتحريض ضد الوحدة الترابية للمملكة، والعصيان والتهديد بارتكاب جناية والتحريض على ارتكاب جرائم وإهانة رجال القوة العمومية بسبب مزاولتهم لمهامهم، والدعوة إلى المشاركة في تنظيم تظاهرة غير مصرح بها، وإهانة هيئة منظمة قانونا.
وكان بنشعيب قد اعتقل في ماي الماضي من أمام منزله، بمنطقة بني بوعياش في الحسيمة، إثر تدوينات سبق أن نشرها على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي تتعلق بحراك الريف.
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