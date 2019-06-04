أزيد من 53 ألف من المترشحات والمترشحين يجتازون امتحانات البكالوريا بجهة بني ملال خنيفرة

أعلنت الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة بني ملال خنيفرة أن عدد المترشحين والمترشحات بجهة بني ملال خنيفرة، لإجتياز إمتحانات البكالوريا دورة يونيو 2019، بلغ ما مجموعه 53416 مترشحة ومترشح “22852 بالسنة الأولى بكالوريا، و24447 بالسنة الثانية بكالوريا، 6117 من فئة الأحرار”، وتمثل نسبة الإناث 48% من مجموع المترشحين، فيما بلغ عدد المترشحين بالتعليم العمومي 45288، أي ما يمثل حوالي 96%، مقابل 4% بالتعليم الخصوصي.

وقال بلاغ الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة بني ملال خنيفرة توصلت “اليوم24” بنسخة منه، أن عدد المترشحات والمترشحين لاجتياز الدورة العادية لامتحانات البكالوريا دورة يونيو 2019 بالمديرية الإقليمية بخريبكة 14130، وبمديرية بني ملال 13308، وبمديرية أزيلال 9008، وبمديرية الفقيه بن صالح 8860، ، في حين تم تسجيل 8110 مترشحة ومترشح بالمديرية الإقليمية بخنيفرة”.

وبخصوص توزيع المترشحين حسب أقطاب الشعب، فقد بلغ عدد المترشحين للمسالك العلمية والتقنية 30125 مترشحة ومترشح، وبالمسالك الأدبية والأصيلة 22025 مترشحة ومترشح، أما عدد المترشحين بالبكالوريا المهنية فبلغ 1266 مترشحة ومترشح.

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ولضمان تمرير هذا الإستحقاق الوطني الهام في أحسن الظروف، عملت الأكاديمية الجهوية والمديريات الإقليمية التابعة لها على إتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة لتهييئ ظروف ملائمة لإجتياز إمتحانات البكالوريا تضمن للمترشحات والمترشحين كافة حقوقهم في تكافؤ الفرص، وضمان مصداقية وموثوقية شهادة البكالوريا، حيث تم إتخاذ عدة إجراءات احترازية لتأمين مختلف العمليات المرتبطة بامتحانات البكالوريا، وتعزيز مراقبة فضاءات الإعداد المادي لهذه الامتحانات، أطلعت عليها لجنة مشتركة للسلطات الترابية و الأمنية والوقاية المدنية يوم الإثنين 20 ماي 2019.

هذا، وستجرى إختبارات الدورة العادية لإمتحانات البكالوريا يومي السبت 8 يونيو والإثنين 10 يونيو 2019 بالنسبة للإمتحان الجهوي الموحد، وأيام 11 و12 و13 يونيو 2019 بالنسبة للإمتحان الوطني الموحد، على أن يتم الإعلان عن نتائج الدورة العادية لامتحان شهادة البكالوريا يوم 26 يونيو 2019.

أما إختبارات الدورة الإستدراكية فستجرى يومي 02 و03 يوليوز بالنسبة للإمتحان الجهوي الموحد، وأيام 04 و05 و06 يوليوز 2019 بالنسبة للامتحان الوطني الموحد، والإعلان عن نتائج الدورة الإستدراكية يوم 13 يوليوز 2019.