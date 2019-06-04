ليلة عيد الفطر..قتلى وجرحى في اشتباك لقوى الأمن مع إرهابيين في لبنان

لم تحمل ليلة عيد الفطر الهدوء بلبنان، إذ وقعت عدة هجمات، مساء الاثنين، على أكثر من مركز لقوى الأمن والجيش اللبناني، وعلى فرع للمصرف المركزي، في مدينة طرابلس شمال لبنان.

وأفادت وسائل إعلام لبنانية، بأن مجموعة إرهابية من 9 أشخاص ألقت قنابل في قلب طرابلس، وبأن عناصر إرهابية مسلحة دخلت شوارع المدينة وأطلقت النار.

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كما أفادت الأنباء عن قتل عنصر من قوى الأمن الداخلي إثر إصابته بالرأس وأصيب 3 آخرين إثر إلقاء قنبلة على سيارتهم.

من جهته، اشتبك الجيش مع متطرفين، ينتمون إلى داعش، في طرابلس، وقد طوّق الجيش وفرع المعلومات (التابع لقوى الأمن الداخلي) مجموعة متطرفة مكونة من 6 أفراد داخل مبنى في المدينة.

ويشار إلى أنه لا زالت الاشتباكات مستمرة مع المجموعة الإرهابية في طرابلس.