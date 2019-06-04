ابتداءا من 30 يونيو.. البطولة تعود لتسميتها السابقة – وثيقة

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أخبرت العصبة الوطنية لكرة القدم الاحترافية، جميع أندية الصفوة، بتغيير إسم البطولة الاحترافية “اتصالات المغرب” وعودتها لتسميتها السابق، ابتداءا من 30 يونيو الجاري، وذلك بعد انتهاء العقد الذي يربط الجامعة بشركة الاتصالات.
وأكدت العصبة في مرسالة لجميع الأندية، على أنه ابتداءا من التاريخ المذكور، لن تكون مطالبة بوضع المعايير المتفق عليها وشروط وضع شعار النادي في القميص، بالإضافة إلى اللوحات الإشهارية في الملعب.
وكانت تفرض الجامعة والعصبة، مجموعة من الشروط على الأندية، بناء على اتفاق الرعاية الذي سينتهي نهاية هذا الموسم، من بينه وضع شعار الشركة بمقاصات محددة على القميص، بالإضافة إلى وضع 7 لوحات إشهارية بالملعب.
إليكم مراسلة العصبة للأندية:
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