شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن الجيش اليمني يدمر موقعاً مستحدثاً للميليشيا شرقي محافظة الحديدة والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 ساعة - 1:48 صباحًا, 4 يونيو 2019 م المناطق _ عدن دمرت قوات الجيش اليمني موقعاً تستخدمه ميليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران, لقصف أحياء مدينة الحديدة غرب اليمن.

وأوضح موقع “سبتمبر نت” الناطق باسم الجيش اليمني أن مدفعية الجيش تمكنت من تدمير موقع مستحدث لميليشيا الحوثي الانقلابية شمال شرق مطار الحديدة، كانت تنصب فيه الميليشيا مدفعيات ثقيلة تستخدمها لقصف أحياء سكنية في المدينة.

وأسفر الاستهداف عن تدمير الموقع، ومصرع ثلاثة من عناصر ميليشيا الحوثي الانقلابية، وجرح آخرين كانوا في الموقع ذاته.

وأفاد الموقع أن ميليشيا الحوثي الانقلابية شنت خلال الساعات الماضية قصفا مدفعيا مكثفا وعشوائيا على أحياء متفرقة في المدينة، حيث قصفت الميليشيا الأحياء المدنية بــ 17 قذيفة هاون تزامناً مع قصف بمختلف الأسلحة الرشاشة والمتوسطة.

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