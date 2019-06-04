المجلس العسكري بالسودان يدعو لانتخابات خلال 9 أشهر بإشراف دولي

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أكد الفريق أول عبدالفتاح البرهان، رئيس المجلس العسكري الانتقالي في السودان أنه ستتم الدعوة لانتخابات عامة في فترة لا تتجاوز 9 أشهر.

وشدد البرهان ،في بيان الثلاثاء، على أن السبيل الوحيد لحكم السودان هو صندوق الانتخابات.

وأضاف البرهان، إن المجلس الانتقالي قرر إيقاف التفاوض مع قوى إعلان الحرية والتغيير.

كما أعلن رئيس المجلس العسكري، محاسبة كل رموز النظام السابق على ما اقترفوه من فساد.