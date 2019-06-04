بومبيو: بريطانيا تشاركنا وجهة النظر حول تهديدات إيران

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قال مايك بومبيو وزير الخارجية الأمريكي، إن بريطانيا تشارك الولايات المتحدة وجهة النظر حول التهديدات الإيرانية.



وأكد بومبيو في حديث لشبكة يورو نيوز، أن بلاده تتشارك مع الدول الغربية والديمقراطيات الليبرالية مجموعة من القيم، ولكن الصين لا تفعل ذلك.



وحول الصراع الاقتصادي مع الصين، قال إن 3 من أعضاء مجلس إدارة شركة هواوي ينتمون للحزب الشيوعي، وهو يتعارض مع الطريقة التي نحمي بها أمن أوروبا والولايات المتحدة.

