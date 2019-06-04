لبنان: منفذ هجوم طرابلس أطلق النار على مصرف ومركز أمني

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - كشف الجيش اللبناني النقاب عن شخصية منفذ إطلاق النار الذي وقع الإثنين في طرابلس، واستهدف فرعا لمصرف لبنان ومركز أمني بجانب آلية عسكرية، مما أدى إلى مقتل ثلاثة رجال أمن، وإصابة مدني.

وأصدر الجيش بيانا جاء فيه: "إن المدعو عبد الرحمن مبسوط قام بإطلاق النار باتجاه فرع مصرف لبنان في منطقة طرابلس، ومركز تابع لقوى الأمن الداخلي في سراي طرابلس، وآلية عسكرية تابعة للجيش اللبناني، ما أدى إلى استشهاد أحد العسكريين وإصابة آخرين بجروح".

وتابع البيان: أن وحدات الجيش المنتشرة في المنطقة تقوم بتنفيذ عمليات تفتيش بحثاً عن مطلق النار لتوقيفه".

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وقالت وسائل إعلام لبنانية محلية في وقت لاحق إن الهجوم أسفر عن سقوط 3 (رجلا أمن وعسكري) بالإضافة إلى إصابة مدني.

في غضون ذلك تحاصر قوة أمنية من الجيش اللبناني المكان الذي يختبئ فيه منفذ هجوم طرابلس، وسط أنباء عن مقتله.

وفي وقت سابق تحدثت تقارير إعلامية لبنانية عن أن دورية أمنية لقوى الأمن الداخلي اللبناني تعرضت لإطلاق نار، ما أدى إلى استشهاد العريف "ج. خليل" وإصابة عنصر أمن، ثم تبع الاعتداء إلقاء قنبلة صوتية أمام سرايا طرابلس.