انت الان تتابع بريطانيا وألمانيا تُطالبان بعقد جلسة لمجلس الأمن بشأن السودان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

مجلس الأمن

طالبت بريطانيا وألمانيا الاثنين بعقد جلسة لمجلس الأمن الدولي لمناقشة الأزمة في السودان، وفق ما أفاد دبلوماسيون، وذلك بعدما فضت قوات الأمن السودانية اعتصاما أمام مقر قيادة الجيش في البلاد مما اسفر عن مقتل اكثر من 30 شخصا.

وأشار الدبلوماسيون إلى أن من المتوقع عقد جلسة مغلقة للمجلس الثلاثاء.