مقتل شرطيين وجندي في هجمات في طرابلس اللبنانية

ذكرت الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان أن متشددا هاجم دورية لقوى الأمن الداخلي في مدينة طرابلس بشمال البلاد مساء اليوم الاثنين مما أسفر عن مقتل اثنين من أفراد الأمن وجندي.
وأبلغ مصدران أمنيان رويترز أن الشرطة والجيش يحاصران المهاجم في مبنى بعد أن ألقى قنبلة على قوات الأمن في مبنى حكومي وأطلق النار على دورية.
وذكر أحد المصدرين أن المسلح سبق وكان مسجونا بتهمة الانتماء لتنظيم داعش.
وأكد الجيش اللبناني الهجوم ومقتل الجندي وقال إن المهاجم أطلق النار أيضا على مركز للقوات الأمنية.
وتقول السلطات اللبنانية إنها أحبطت عددا من الهجمات في السنوات الأخيرة، بعضها مرتبط بالصراع عبر الحدود في سوريا.
واستهدف متشددون مناطق في لبنان بهجمات بالقنابل بين عامي 2013 و2016، لكن مسؤولين قالوا إن الوضع الأمني تحسن منذ ذلك الحين.
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