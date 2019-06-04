شكرا لقرائتكم خبر عن واشنطن تطالب بوقف مجازر الأسد وحلفائه في إدلب والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أ ف ب، رويترز (واشنطن، مخيم الهول)

اتهم الرئيس الأمريكي دونالد ترمب نظام الأسد وإيران وروسيا بارتكاب مجازر بحق المدنيين في إدلب، مطالباً في تغريدات نشرها على حسابه أمس (الإثنين) في «تويتر» بوقف تلك المجازر.

وكتب ترمب: «أسمع أن روسيا وسورية وإيران، تشن قصفاً جهنمياً على محافظة إدلب في سورية، وتقتل بدون تمييز العديد من المدنيين الأبرياء»، مضيفاً: «العالم يراقب هذه المذبحة. ما هو الهدف منها؟ ما الذي ستحصلون عليه منها؟ توقفوا!»، وتشن قوات النظام وحلفاؤه حملة قصف عنيفة على منطقة خفض التصعيد، التي تم التوصل إليها بموجب مباحثات أستانة.

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فيما اعتبر المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف أمس (الاثنين) أن التحرك العسكري الروسي والسوري في محافظة إدلب مبرر، وقال في رده على على انتقادات ترمب: إن المسلحين يستخدمون إدلب كقاعدة لشن هجمات على أهداف مدنية وعسكرية«، واصفا ذلك بأنه غير مقبول

من جهة أخرى، سلمت الإدارة الذاتية الكردية في شمال شرق سورية أمس 5 أطفال يتامى من عائلات تنظيم «داعش» لنرويج، وفق ما أعلن المتحدث الرسمي باسم دائرة العلاقات الخارجية كمال عاكف الذي قال في بيان «بناءً على طلب من مملكة النرويج تم اليوم في مقر دائرة العلاقات الخارجية في بلدة عين عيسى تسليم 5 أطفال يتامى نرويجيين من عوائل داعش إلى وفد من وزارة الخارجية».

فيما اكتفت المتحدثة باسم وزارة الخارجية النرويجية نغريد إيكير، بتأكيد حصول لقاء مع الإدارة الكردية في سورية قائلة: «أنه تم بحث الوضع الإنساني في شمال شرق سورية». وأضافت، أن السلطات النرويجية تحاول منذ فترة طويلة التوصل إلى حل في ما يتعلق بالأطفال اليتامى.