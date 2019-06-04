شكرا لقرائتكم خبر عن كابول: مقتل 5 في انفجار قنبلة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - رويترز (كابول)

قتل 5 موظفين حكوميين وأصيب 10 آخرون أمس (الإثنين) في انفجار قنبلة مغناطيسية في حافلة كانت تقلهم في العاصمة الأفغانية كابول. ووفقاً لمسؤولين حكوميين فإن القنبلة أدت إلى اشتعال كرة من اللهب في الحافلة.

وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية نصرت رحيمي، إن الحافلة كانت تقل موظفين من اللجنة المستقلة للإصلاح الإداري والخدمة المدنية عندما انفجرت القنبلة التي حولتها لكتلة من اللهب والدخان الأسود الكثيف، ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم الذي جاء بعد ساعات فقط من إطلاع وزارة الداخلية الإعلام على الإجراءات الأمنية التي تتخذها في المدن الكبرى، خاصة كابول، قبل العيد.

وقتل شخصان أمس الأول وأصيب 24 بجروح في انفجار قنابل استهدفت حافلة تقل طلابا جامعيين في كابول. وأعلن تنظيم «داعش» مسؤوليته عن الانفجار.