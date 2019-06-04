شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد الأوروبي يطالب بتسليم السلطة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - رويترز (بروكسل) حذرت المتحدثة الرسمية باسم الاتحاد الأوروبي مايا كوتسيانشيتش، من عواقب استخدام العنف في السودان على مستقبل المسار السياسي في البلاد. أضافت، أن الاتحاد الأوروبي يطالب المجلس العسكري باحترام حرية التعبير والتظاهر السلمي، بحسب تعبيره.ولفتت إلى أن الاتحاد الأوروبي يدعو المجلس العسكري إلى نقل السلطة للمدنيين في أقرب وقت. فيما دعت ألمانيا إلى وقف فوري للعنف. وقال نائب المتحدث باسم الخارجية كريستوفر بيرغر خلال مؤتمر صحفي في برلين: «لا يمكن أن يكون هناك أي تبرير لهذا العنف، ويجب وقفه على الفور»، معتبراً أن حملة القمع العنيفة على مقر الاعتصام تهدد بشكل خطير عملية الانتقال إلى حكومة بقيادة مدنية.

حذرت المتحدثة الرسمية باسم الاتحاد الأوروبي مايا كوتسيانشيتش، من عواقب استخدام العنف في السودان على مستقبل المسار السياسي في البلاد. أضافت، أن الاتحاد الأوروبي يطالب المجلس العسكري باحترام حرية التعبير والتظاهر السلمي، بحسب تعبيره.ولفتت إلى أن الاتحاد الأوروبي يدعو المجلس العسكري إلى نقل السلطة للمدنيين في أقرب وقت. فيما دعت ألمانيا إلى وقف فوري للعنف. وقال نائب المتحدث باسم الخارجية كريستوفر بيرغر خلال مؤتمر صحفي في برلين: «لا يمكن أن يكون هناك أي تبرير لهذا العنف، ويجب وقفه على الفور»، معتبراً أن حملة القمع العنيفة على مقر الاعتصام تهدد بشكل خطير عملية الانتقال إلى حكومة بقيادة مدنية.

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