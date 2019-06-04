القاهرة تدعو إلى الهدوء وضبط النفس

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جدة - خالد شويل - محمد حفني (القاهرة) طالبت وزارة الخارجية المصرية الأطراف السودانية باستئناف الحوار بشأن الفترة الانتقالية، بعد ساعات من فض اعتصام أمام مقر الجيش في الخرطوم. طالبت وزارة الخارجية المصرية الأطراف السودانية باستئناف الحوار بشأن الفترة الانتقالية، بعد ساعات من فض اعتصام أمام مقر الجيش في الخرطوم. وقال البيان «تؤكد مصر على أهمية التزام كافة الأطراف السودانية بالهدوء وضبط النفس والعودة إلى مائدة المفاوضات والحوار بهدف تحقيق تطلعات الشعب السوداني».



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