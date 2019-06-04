شكرا لقرائتكم خبر عن شلل في مطار الخرطوم والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة)

توقف رحلات الطيران الداخلية والخارجية في مطار الخرطوم الدولي أمس (الاثنين)، بالتزامن مع دعوات للتظاهرات في العاصمة السودانية، احتجاجا على فض اعتصام المحتجين أمام مقر قيادة الجيش وسط الخرطوم.

وقال مصدر محلي إن الرحلات من مطار الخرطوم متوقفة تماماً جراء عدم تمكن موظفي المطار من الوصول إلى أماكن عملهم، وتعثر حركة المواصلات بسبب التظاهرات وإغلاق عدد من الطرق بالحواجز.