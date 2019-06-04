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شلل في مطار الخرطوم

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جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة)

توقف رحلات الطيران الداخلية والخارجية في مطار الخرطوم الدولي أمس (الاثنين)، بالتزامن مع دعوات للتظاهرات في العاصمة السودانية، احتجاجا على فض اعتصام المحتجين أمام مقر قيادة الجيش وسط الخرطوم.

وقال مصدر محلي إن الرحلات من مطار الخرطوم متوقفة تماماً جراء عدم تمكن موظفي المطار من الوصول إلى أماكن عملهم، وتعثر حركة المواصلات بسبب التظاهرات وإغلاق عدد من الطرق بالحواجز.


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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عكاظ وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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