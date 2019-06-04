شكرا لقرائتكم خبر عن السفارة الأمريكية: الهجمات يجب أن تتوقف والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - أ ف ب (الخرطوم)أعلنت السفارة الأمريكية في الخرطوم أمس أن التصعيد الذي يقوم بها المجلس العسكري على المتظاهرين يجب أن يتوقف، معتبرة أن المجلس لا يستطيع «قيادة شعب السودان بشكل مسؤول».
وقالت السفارة في تغريدة على موقعها على «تويتر» إن «التصعيد الذي يقوم به القوى الأمنية السودانية ضد المتظاهرين ومدنيين آخرين خطأ ويجب أن يتوقف». واعتبر البيان أن «المسؤولية تقع على المجلس العسكري الانتقالي الذي لا يستطيع أن يقود شعب السودان بشكل مسؤول».
كانت هذه تفاصيل خبر السفارة الأمريكية: الهجمات يجب أن تتوقف لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عكاظ وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.