شكرا لقرائتكم خبر عن السفارة الأمريكية: الهجمات يجب أن تتوقف والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أ ف ب (الخرطوم)

أعلنت السفارة الأمريكية في الخرطوم أمس أن التصعيد الذي يقوم بها المجلس العسكري على المتظاهرين يجب أن يتوقف، معتبرة أن المجلس لا يستطيع «قيادة شعب السودان بشكل مسؤول».

وقالت السفارة في تغريدة على موقعها على «تويتر» إن «التصعيد الذي يقوم به القوى الأمنية السودانية ضد المتظاهرين ومدنيين آخرين خطأ ويجب أن يتوقف». واعتبر البيان أن «المسؤولية تقع على المجلس العسكري الانتقالي الذي لا يستطيع أن يقود شعب السودان بشكل مسؤول».